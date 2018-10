Red Bull lockt Gamer zu großer LAN-Party in Wien

500 Profis und ambitionierte Gamer messen sich in der Wiener Metastadt in sieben großen Turnieren, so der Plan der Veranstalter. Ausgetragen werden Turniere in Games wie „FIFA 19“, „Rocket League“, „Counter Strike: Global Offensive“, „F1“ sowie „Hearthstone“ und „League of Legends“. Zusätzlich zu den „großen“ Games für PC und Konsole werden auf der pLANet one auch Handy-Spiele wie „Clash Royale“ gespielt.