Hinter Alaba tummeln sich Schnecken und Allergiker

Die Kritik an der Spielerbewertung ist so alt wie die Fußballsimulation selbst. Während die eigenen Lieblingsspieler meist zu schlecht wegkommen, wurden Akteure wie Thomas Müller, Neymar oder Antoine Griezmann jahrelang überbewertet. Dass im neuen EA Sports FC 24 Cristiano Ronaldo „nur“ noch Gesamtstärke 86 ausfasst, der Laufwert schon mehr an einen Seniorenspieler erinnert, kommt einer kleinen Versöhnung gleich.