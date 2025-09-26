Auch der „Kroos-Meister“ rückt zum Fußball-Fest an

Toller Hauptpreis für besten Solisten

Als Highlights warten zwei große 1-gegen-1-Turniere. Die Sieges-„Trophäe“ für die Youngster-Challenge (bis 15 Jahre) kann sich sehen lassen, kommt sie doch in Form einer brandneuen PlayStation 5 samt FC26-Spiel! Im zweiten Turnier dürfen sich ältere Ballzauberer aneinander messen, gibt es kein Alterslimit. Wer mitmachen will, kann sich bis Samstag 14 Uhr noch hier online anmelden. Oder vor dem Turnierstart (ab 15 Uhr) vor Ort!