Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hütteldorf ruft Kicker

Auch der „Kroos-Meister“ rückt zum Fußball-Fest an

Fußball International
26.09.2025 15:31
Diesen Samstag ruft „Arcadium“ (Nachwuchs-)Kicker in die Westside Soccer Arena.
Diesen Samstag ruft „Arcadium“ (Nachwuchs-)Kicker in die Westside Soccer Arena.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com/pixfly, Arcadium (2))

Das verspricht Spannung! Diesen Samstag (an 14 Uhr) steigt in der Westside Soccer Arena in Wien-Hütteldorf ein besonderer Kick-off-Event. Die Fußball-Akademie „Arcadium“ stellt sich bei gratis Eintritt in die Auslage. Dabei warten Trainingseinblicke, eSport-Stars, ein „Kroos-Meister“ sowie ein 1-gegen-1-Turnier mit einmaliger „Trophäe“!

0 Kommentare

Man kennt ihn vor allem in der FIFA- bzw. FC-Zockerszene, allein auf Instagram folgen ihm über 186.000 Menschen: Eldos! Der 20-jährige Deutsche mit dem bürgerlichen Namen Eldin Todorovac griff zuletzt drei Jahre lang für Borussia Dortmund zum Controller. Diesen Samstag ist er einer von mehreren „Special Guests“ in Hütteldorf.

Weitere Gäste und Influencer sind für Autogramme und als Inspiration vor Ort. Durch den Event führt neben Moderator John James auch Ostliga-Goalie Oktay Kazan, der sich vor wenigen Monaten mit dem FC Berlin City zum Meister der von Toni Kroos ins Leben gerufenen „Icon League“ krönte.

Einen meisterlichen Kick-off-Event unter der Leitung von Petar „Pero“ Erstic wird auch die „Arcadium Football Academy“ für alle Nachwuchskicker und Fußball-Interessierten abliefern! An diesem Tag steht alles im Zeichen des runden Leders. Natürlich nicht (nur) an bereitgestellten Konsolen, sondern vielmehr noch bei Trainings-Sessions und spannenden Turnieren auf Kunstrasen. Zwei erfahrene UEFA-A-Lizenz-Trainer geben spannende Einblicke in moderne Trainingsmethoden und zeigen, wie Kinder und Jugendliche bestmöglich gefördert werden können.

(Bild: Arcadium)
(Bild: Arcadium)
(Bild: Arcadium)
(Bild: Arcadium)

Toller Hauptpreis für besten Solisten
Als Highlights warten zwei große 1-gegen-1-Turniere. Die Sieges-„Trophäe“ für die Youngster-Challenge (bis 15 Jahre) kann sich sehen lassen, kommt sie doch in Form einer brandneuen PlayStation 5 samt FC26-Spiel! Im zweiten Turnier dürfen sich ältere Ballzauberer aneinander messen, gibt es kein Alterslimit. Wer mitmachen will, kann sich bis Samstag 14 Uhr noch hier online anmelden. Oder vor dem Turnierstart (ab 15 Uhr) vor Ort! 

Dem runden Leder nachjagen, bei Challenges mitfiebern, von Profis lernen – Fußballherz, was willst du mehr! Jung und Alt sind bei freiem Eintritt willkommen, ein gemeinsames Fußballfest zu feiern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Toni Kroos
Hütteldorf
FIFA
Instagram
Influencer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.860 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
121.160 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.174 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1429 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1275 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Fußball International
Hütteldorf ruft Kicker
Auch der „Kroos-Meister“ rückt zum Fußball-Fest an
Guardiola ist Fan
Bayern-Juwel soll Rodri bei ManCity ersetzen
Nach Schock-Szene
Karriere zu Ende: „Spiele nicht mit meinem Leben!“
Nach Dembele und Co.
Nächster Ausfall im Kader von Paris Saint-Germain
Tradition hat ein Ende
FC Bayern sagt Servus zum Wiesn-Heimspiel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf