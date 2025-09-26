Auch der „Kroos-Meister“ rückt zum Fußball-Fest an

Das verspricht Spannung! Diesen Samstag (an 14 Uhr) steigt in der Westside Soccer Arena in Wien-Hütteldorf ein besonderer Kick-off-Event. Die Fußball-Akademie „Arcadium“ stellt sich bei gratis Eintritt in die Auslage. Dabei warten Trainingseinblicke, eSport-Stars, ein „Kroos-Meister“ sowie ein 1-gegen-1-Turnier mit einmaliger „Trophäe“!
Man kennt ihn vor allem in der FIFA- bzw. FC-Zockerszene, allein auf Instagram folgen ihm über 186.000 Menschen: Eldos! Der 20-jährige Deutsche mit dem bürgerlichen Namen Eldin Todorovac griff zuletzt drei Jahre lang für Borussia Dortmund zum Controller. Diesen Samstag ist er einer von mehreren „Special Guests“ in Hütteldorf.
Weitere Gäste und Influencer sind für Autogramme und als Inspiration vor Ort. Durch den Event führt neben Moderator John James auch Ostliga-Goalie Oktay Kazan, der sich vor wenigen Monaten mit dem FC Berlin City zum Meister der von Toni Kroos ins Leben gerufenen „Icon League“ krönte.
Einen meisterlichen Kick-off-Event unter der Leitung von Petar „Pero“ Erstic wird auch die „Arcadium Football Academy“ für alle Nachwuchskicker und Fußball-Interessierten abliefern! An diesem Tag steht alles im Zeichen des runden Leders. Natürlich nicht (nur) an bereitgestellten Konsolen, sondern vielmehr noch bei Trainings-Sessions und spannenden Turnieren auf Kunstrasen. Zwei erfahrene UEFA-A-Lizenz-Trainer geben spannende Einblicke in moderne Trainingsmethoden und zeigen, wie Kinder und Jugendliche bestmöglich gefördert werden können.
Toller Hauptpreis für besten Solisten
Als Highlights warten zwei große 1-gegen-1-Turniere. Die Sieges-„Trophäe“ für die Youngster-Challenge (bis 15 Jahre) kann sich sehen lassen, kommt sie doch in Form einer brandneuen PlayStation 5 samt FC26-Spiel! Im zweiten Turnier dürfen sich ältere Ballzauberer aneinander messen, gibt es kein Alterslimit. Wer mitmachen will, kann sich bis Samstag 14 Uhr noch hier online anmelden. Oder vor dem Turnierstart (ab 15 Uhr) vor Ort!
Dem runden Leder nachjagen, bei Challenges mitfiebern, von Profis lernen – Fußballherz, was willst du mehr! Jung und Alt sind bei freiem Eintritt willkommen, ein gemeinsames Fußballfest zu feiern.
