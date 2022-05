Von Red Bull Salzburg ins eChampions-League-Finale

Am 27. Mai ist es so weit: Beim Endspiel der eChampions League in Stockholm kämpfen die acht besten Zocker Europas um die begehrte Trophäe. Zwischen 50.000 und 100.000 Zuschauer werden live auf der Streaming-Plattform Twitch erwartet. Ein Event der Superlative - mit einem Preisgeld in der Höhe von rund 266.000 Euro!