„Sim Racer“ rasen über den Red-Bull-Ring

„Ladies and Gentlemen, start your racesimulators“: Dieses Mal fuhren die Sim Racer von Racing Unleashed auf dem virtuellen Red Bull Ring in der Steiermark. Wie schon während der gesamten Saison wurde der Wettkampf nicht nur an den drei Schweizer Standorten in Kemptthal, Cham und Zürich abgehalten, auch die spanische Hauptstadt Madrid war hinzugeschaltet. Der Spanier Alejandro Sanchez holte sich den Sieg in der Racer League mit einem Vorsprung von mehr als 10 Sekunden - dieser beschert ihm 25 Punkte im Saisonranking.