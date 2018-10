Osttirolerin nach Küchenbrand im Krankenhaus

Die 71-jährige Hausfrau aus Leisach (Osttirol) hatte am Donnerstag gegen 17.25 Uhr in der Küche ihres Wohnhauses einen Kochtopf mit Pflanzenfett auf dem Herd aufgestellt und war kurz hinausgegangen, um nach ihren Enkeln zu sehen. Das sich durch Überhitzung entwickelnde Feuer griff auf den Dunstabzug und den Küchenblock oberhalb des Herdes über. Der Brand konnte von einem Nachbarn und der herbeieilenden Hausherrin unter Zuhilfenahme einer Brandschutzdecke eingedämmt und zuletzt von der Feuerwehr Leisach nach kurzer Zeit vollständig gelöscht werden. Bei dem Brand samt Rauchentwicklung wurde der Küchenbereich mit Küchenblock und Herd erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wegen zunehmender Schmerzen im Brustbereich wurde die 71-Jährige von der Rettung Lienz zum Zwecke einer ärztlichen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Feuerwehr Leisach war mit zwei Tankfahrzeugen und 15 Mann, die Feuerwehr Lienz ebenfalls mit zwei Tankfahrzeugen und 10 Mann im Einsatz.