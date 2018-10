Drogen bei Gästen von illegalem Rave

Eine Schottergrube in Neckenmarkt hatten sich zwei junge Wienerinnen als Location für ihre Rave-Party ausgesucht. Die Sache hatte allerdings einen Haken: Weder der Eigentümer des Grundstücks noch die Behörden wussten von der Veranstaltung, bei der es offenbar Hunderte Techno-Fans so richtig krachen ließen. Doch in den frühen Morgenstunden wurden ein Jagdaufseher auf das Treiben aufmerksam und verständigte die Exekutive.