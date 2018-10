Glyphosat soll weg, 100 Prozent Bio her

Im Land Burgenland und den Landestöchtern ist der Einsatz von Glyphosat schon verboten, auch viele Gemeinden haben sich bereits einem Glyphosat-Bann verschrieben. SP-Chef Doskozil will aber einen großen Schritt weitergehen und hat seinen Plan bereits skizziert: Die Fördermittel, die das Land jährlich an die Landwirtschaftskammer für Beratungsleistungen überweist, sollen je zur Hälfte zweckgebunden für Beratung in Sachen Bio-Landbau eingesetzt werden oder direkt in die Bio-Landwirtschaft fließen. Erste Gespräche zwischen Agrarlandesrätin Verena Dunst und der Landwirtschaftskammer über die Umsetzung der Pläne beginnen heute.