Kim schenkt Südkorea zwei weiße Jagdhunde

Zwei Gipfeltreffen und nun auch Tiere als Geschenk: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bleibt seinem Annäherungskurs gegenüber Südkorea treu. Als freundschaftliche Geste hat der nordkoreanische Staatschef nun seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In zwei Jagdhunde aus seiner Heimat geschenkt. Das männliche und das weibliche Exemplar der nordkoreanischen Hunderasse Pungsan sollen künftig auf dem Gelände des Präsidentenpalastes in Seoul leben, teilte das Büro Moons am Sonntag mit.