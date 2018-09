Swift Sport: Suzukis jugendlicher Leichtsinn

Lenkung nicht vergleichbar mit Standard-Swift

Nochmal zur Lenkung: Die ist eine der großen Überraschungen am Swift Sport, weil nicht vergleichbar mit der im Standard-Swift. Dort: gefühllos und mit so wenig Rückstellkraft, dass das Auto nicht von selbst die Geradeaus-Richtung findet. Hier hingegen, im Suzuki Swift Sport, finden wir das genaue Gegenteil: Man hat richtig was in der Hand, spürt, was auf der Straße vor sich geht und bekommt gute Rückmeldung. Bravo! Noch dazu ist der Wendkreis mit 10,20 Metern extrem klein.