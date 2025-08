Überraschung um Zidane? „Es ist entschieden!“

„Didier Deschamps wird 2026 gehen. In einem Jahr haben wir Zidane! Was für eine Freude! Es ist vollbracht, es ist entschieden“, zeigt sich Brisbois euphorisch. Demnach könnte für „Zizou“ nach der WM 2026 sein großer Traum in Erfüllung gehen. Seit langem ist es ein offenes Geheimnis, dass der Weltmeister von 1998 die „Equipe Tricolore“ übernehmen möchte.