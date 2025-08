Maskierter Pistolenmann überfiel Tankwart in Wien

Mehrere Coups, gleicher Modus Operandi

Der Überfall ist der bisher jüngste einer Reihe ähnlicher Coups in den vergangenen Wochen. Erst in der Nacht auf Samstag war eine Tankstelle in der Linzer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus Ziel eines Überfalls. Wiederum waren es zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer mit Schusswaffe, von denen einer den Fluchtweg absicherte, während sein Kompagnon den eigentlichen Überfall verübte.