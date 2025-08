Kopenhagen: Große Aufregung um Große Meerjungfrau

Daran wolle man nur ungern mit seinen Kindern vorbeigehen, merkte vor Kurzem die dänische Journalistin und Pfarrerin Sorine Gotfredsen in einem Kommentar für die Zeitung „Berlingske“ an. Die Statue werde kaum dazu beitragen, dass Frauen ihren eigenen Körper so akzeptieren, wie er ist. Von Kunstkritikern heißt es, die große Schwester der Kleinen Meerjungfrau sei „hässlich“ und „sexualisierend“.