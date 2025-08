Eigentore wegen Urlaub: Jetzt folgen Konsequenzen

Die Eigentor-Affäre im Kerschdorfer Tirol-Cup landet Mittwochabend vor dem Strafsenat des TFV. In der Vorrunde in Radfeld hatte Achenkirch mit 2:0, 3:1 und in der 87. Minute noch 4:2 geführt – und sich dann mit zwei absichtlichen Eigentoren selbst 4:5 besiegt. Grund: ein geplanter Mallorca-Ausflug. TFV-Präsident Sepp Geisler ortete darin einen groben Akt der Unsportlichkeit. Der Strafsenat überlegt Sanktionen.