Wird in Österreich genug geblitzt?

Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet die Speedweek des ROADPOL in Europa statt. Im Rahmen der Verkehrssicherheit wird es europaweit verstärkte Kontrollen geben und Lenker von Kraftfahrzeugen müssen mit vermehrtem Einsatz von Radarfallen rechnen. Im Jahr 2024 wurden in der Europäischen Union rund 19.800 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Über die Hälfte aller tödlichen Unfälle (52 %) ereignete sich auf Landstraßen. Innerhalb von Städten sind besonders Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer gefährdet. Somit ist jedes Mittel, um diese Zahlen zu minimieren, recht.