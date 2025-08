44 Kilometer in vier Seen! Tarzan gab Event Namen

Jedes Jahr Ultra-Event in Kärnten

Jetzt gab er den Namen für das Ultra-Event in Kärnten: „Johnny who“. Findenig: „Wir haben 17 Schwimmer aus 13 Nationen am Start. Die Distanz ist für Frauen und Männer gleich lang. Derzeit werfen sich neun Ladys in die Fluten, haben wir sogar mehr Damen als Männer dabei. Auch aus Island, Amerika und Kapstadt in Südafrika rücken Schwimmer an. Künftig soll die Veranstaltung jedes Jahr stattfinden“, sagt der Klagenfurter. „Wir wollen der Welt zeigen, dass wir viele karibische Seen in Kärnten haben, deren Wasser sogar Trinkwasserqualität aufweist.“ Für die zweite Veranstaltung im nächsten Jahr gibt es bereits 60 Nennungen.