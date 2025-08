Weitere Messerattacke nur wenige Stunden zuvor

Einige Stunden vorher war es bereits in der Dunklergasse in Wien-Meidling zu einer Attacke gekommen. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei von einem bislang Unbekannten – mutmaßlich mit einem Messer – am Kopf verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Nach der Attacke flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.