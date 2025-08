Real fühlt sich – wieder einmal – benachteiligt

Bei Javier Tebas, dem Präsidenten von La Liga, prallt die Kritik größtenteils ab, via X konterte der 63-Jährige: „Wenn es nach deiner Interpretation von Integrität geht, Miguel, solltest du auch bedenken, dass Chelsea (Sieger der Klub-WM, Anm.) zwei Tage früher in der Premier League starten muss als Real Madrid. Auch in Frankreich startet PSG (Finalist der Klub-WM, Anm.) ohne Protest. Dein Artikel – wenn man ihn überhaupt so nennen kann – hat so viel Substanz wie meine Liebe für Curling. Du schreibst: ‘Sie verstecken sich hinter dem Regelwerk.‘ Bist du wirklich der Meinung, dass man Regeln beugen soll, wenn es einem Klub nicht passt? Oder forderst du indirekt, dass der Wettbewerbsrichter Dienst nach Madrid-Laune macht?“