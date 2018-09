Bub (10) war auf einmal weg: Von Heli aufgespürt!

Polizei musste einschreiten

Als ein Gewitter einsetzte, wuchsen die Sorgen: „Wir dachten uns: ,Was, wenn der Bub bei dem Wetter draußen ist?‘ Als dann die Polizisten kamen, sahen sie zuerst in Matthias’ Zimmer nach, ob er einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Das war wie ein Schlag ins Gesicht! Sie suchten auch im Stall und in der Tiefkühltruhe.“ Sie seien dankbar für die professionelle und koordinierte Arbeit der Einsatzkräfte, sagt Matthias‘ Papa: „Überall wurde nachgesehen, jedes Loch, jede Ecke ausgeleuchtet. Kinder verstecken sich ja gern.“