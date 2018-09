Zehnjähriger spurlos aus Elternhaus verschwunden

Beängstigende Stunden zwischen Hoffen und Bangen erlebten in Kärnten Eltern am Mittwoch in Steindorf am Ossiachersee. Ihr zehnjähriger Sohn war am Nachmittag plötzlich spurlos aus dem elterlichen Wohnhaus verschwunden. Nach einer groß angelegten Suchaktion mit Polizeihubschrauber und Rettungshunden konnte der Kleine, wie durch ein Wunder gegen 22.30 Uhr nur wenige Hundert Meter vom Haus entfernt, unverletzt aufgefunden werden.