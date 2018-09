Quad-Fahrer kommt nach Crash mit Blessuren davon

Tausend Schutzengel hatte ein Quad-Lenker in Russland: Der Mann raste regelrecht in ein entgegenkommendes Auto und wurde dabei durch die Luft geschleudert. Von seinem Fahrzeug ist wenig übergeblieben. Der Lenker selbst blieb hingegen unverletzt und kam mit ein paar Blessuren davon. Eine Kamera am Helm eines anderen Fahrers nahm die wilden Szenen des Unfalls auf.