„Nachfrage dramatisch“: Wien erlebt E-Roller-Boom

Was ist erlaubt und was nicht?

Rechtlich gelten die Scooter als Fahrräder. Diese dürfen daher auch nur dort fahren, wo Fahrräder erlaubt sind, also auf Fahrradwegen und der Straße. Der Gehsteig ist tabu. Es existiert neben den beschriebenen Rollern noch eine Vielzahl an weiteren Modellen, die sich in Höchstgeschwindigkeit, Leistung, Gewicht, etc. unterscheiden. Werden die 25 km/h Höchstgeschwindigkeit überschritten, gelten E-Roller als Moped und müssen mit Nummerntaferl unterwegs sein.