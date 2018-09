Mikroplastik gelangt über Mücken in Vögel

Mikroplastik kann Forschern zufolge über Mücken auch in Vögel, Fledermäuse und Spinnen gelangen. Winzige Kunststoffstückchen, die Mücken als Larven im Wasser geschluckt haben, seien auch noch in erwachsenen, fliegenden Insekten zu finden. Das Mikroplastik könne so von deren Fressfeinden aufgenommen werden, schrieben die Wissenschaftler um Amanda Callaghan von der britischen University of Reading.