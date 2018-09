„Aus für Fundi-Opposition & Silberstein-Methoden!“

Mit dem Abgang von Christian Kern, der am Dienstag überraschend angekündigt hat, als Spitzenkandidat in die kommende EU-Wahl zu ziehen, braucht die SPÖ einen neuen Chef. Wer das sein wird, steht noch in den Sternen - erste Absagen gibt es schon. Klar ist aber, unter einem neuen Chef wird es eine neue, andere SPÖ werden - was auch die ÖVP glaubt und erwartet, denn nun müsse „Schluss mit der Fundi-Opposition und Silberstein-Methoden“ sein. Für Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz sei Kerns Entscheidung jedenfalls zu akzeptieren und zu respektieren (siehe Video oben).