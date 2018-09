Kern-Nachfolge: Auch Bures und Doskozil winken ab!

Zu Kerns Rücktrittsankündigung am Dienstagabend meinte er: „Politik ist grundsätzlich spannend. Der gestrige Tag war spannend.“ Man habe an der Reaktion vieler Menschen gemerkt, dass es für den einen oder anderen eine Überraschung gewesen sei. Er sei nicht Tage, aber ein paar Stunden vorab darüber informiert worden. An einen Schaden für die Partei glaube er nicht. An der Diskussion um die Nachfolge von Kern wollte er sich nicht beteiligen. Es sei klar, dass diese Diskussion jetzt geführt werde, aber: „Ich will mich da gar nicht auf Namen festlegen.“