Opposition kündigt Regierung „heißen Herbst“ an

Die SPÖ sei „über weite Strecken in der Kabine gesessen, hat die Aufstellung diskutiert, die Grünen waren nicht einmal im Station, die NEOS haben den besten Spieler in Minute 12 ausgewechselt, keiner hat genau gewusst, warum, und bei der Liste Pilz war‘s so, dass der einzige Goalgetter, nämlich er selber, mit einem Gipshaxn aufgelaufen ist und man ihm noch dazu die Krücken verweigert hat aus der eigenen Partei.“