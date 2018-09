Rückzug ins EU-Parlament zähneknirschende Einigung

Wird Kern Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten?

Am Ende der Sitzung hatten sich die Parteifunktionäre zähneknirschend zu einer ungewöhnlichen Vorgangsweise durchringen können: Kern wird für die SPÖ als Nummer 1 bei den EU-Wahlen nächstes Jahr aufgestellt. Möglich ist auch, dass er Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten wird. Im Zuge des EU-Gipfels in Salzburg soll es dahingehende Gespräche geben. Inzwischen sucht man in der SPÖ weiter nach einer Person, die nach der Episode mit Kern an die Parteispitze gewählt werden soll.