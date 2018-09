Mit 100 Sachen an Kindern vorbei

„Aktion scharf“ auf dem Schulweg: Die Polizei Völkermarkt will heuer speziell in ländlichen Gebieten mit Beamten präsent sein und für Sicherheit sorgen. Eine Gefahrenstelle befindet sich in St. Jakob bei St. Peter/Wallersberg. Dort müssen die Kinder die Rudener Straße queren, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Doch kaum ein Fahrzeuglenker hält sich an das Tempo-70-Limit.