„Sexpressung“ im Netz: Polizei verzeichnet Anstieg

Der Mann dürfte einen dreistelligen Betrag überwiesen haben, hieß es in einer Aussendung. Nach weiteren Forderungen erstattete der Niederösterreicher zu Wochenbeginn auf der Polizeiinspektion Mödling Anzeige. Der 43-Jährige hatte am 23. August über ein soziales Netzwerk von einer Unbekannten namens Laura eine Freundschaftsanfrage erhalten und sich in einem Video-Chat ausgezogen. Danach war er mit Geldforderungen von mehreren Tausend Euro für die Löschung der Aufnahmen konfrontiert, die Unbekannte drohte mit der Veröffentlichung des Videos.