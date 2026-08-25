Austria-Kapitän: „So wie hier wird‘s nicht mehr“

Hoher Besuch bei „Krone oder Kasperl“! Austria Kapitän Manfred Fischer erweist den Gastgebern Michael Fally und Alex Hofstetter die Ehre, um über das mögliche Europacup-Wunder gegen Braga, den violetten Saisonstart, seinen Status als „Mentalitässpieler“, die violette „Saisonstart-Tradition“, seine legendären Interviews, seine persönliche Zukunft und das Ausland zu plaudern.