Hornisse sticht zu: 32-jähriger Feuerwehrmann tot

Fest abgesagt

Auch der 32-jährige Florian S. aus Hohenzell bei Ried (Oberösterreich) wusste um seine schwere Allergie, die etwa vier Prozent der Bevölkerung haben. Doch just in dem Moment, als er in Mettmach gestochen wurde, hatte er dieses Medikament nicht griffbereit, heißt es in Medienberichten. Die Trauer in Hohenzell, wo der 32-Jährige bei der Feuerwehr und bei der Musik war, ist groß, aus Respekt vor den Angehörigen wurde das Reblausfest abgesagt.