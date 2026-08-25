Bayern-Sorgen: Entscheidung um Musiala gefallen

Wenige Tage vor dem Start der deutschen Bundesliga ist die Entscheidung rund um Jamal Musiala gefallen: Wie die „Bild“ berichtet, wird der 23-Jährige, der zuletzt innerhalb weniger Tage zweimal auf dem Spielfeld zusammengebrochen war, am Freitag gegen den VfB Stuttgart nicht im Kader stehen.
Nach seinem Kollaps beim Testspiel gegen Heidenheim vor einer Woche machte Jamal Musiala eine neurologische Dysfunktion öffentlich und dass er deshalb Absencen erlebe. Die Bayern wussten schon länger über die Probleme des Offensivmanns Bescheid.
Einsatz gegen Schalke?
Seine Karriere ist nicht in Gefahr, das Spiel gegen Stuttgart kommt für Musiala jedoch noch zu früh. Bereits beim Triumph im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Dortmund hatte der Bayern-Kicker gefehlt. Es heißt, dass er wohl frühestens am 2. Spieltag beim Auswärtsspiel beim FC Schalke wieder mit dabei ist.
Im Laufe dieser Woche soll Musiala wieder an die Mannschaft herangeführt werden, schreibt die „Bild“. Ein gutes Zeichen! Bleibt zu hoffen, dass Deutschlands Wirbelwind schon bald wieder fit auf dem Platz stehen kann …
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