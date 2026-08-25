Bayern-Sorgen: Entscheidung um Musiala gefallen

Einsatz gegen Schalke?

Seine Karriere ist nicht in Gefahr, das Spiel gegen Stuttgart kommt für Musiala jedoch noch zu früh. Bereits beim Triumph im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Dortmund hatte der Bayern-Kicker gefehlt. Es heißt, dass er wohl frühestens am 2. Spieltag beim Auswärtsspiel beim FC Schalke wieder mit dabei ist.