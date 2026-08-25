Toter in Wohnung – Streit gibt weiter Rätsel auf

Nach dem mysteriösen Tod eines 46-jährigen Mannes in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gibt es nun eine wichtige neue Entwicklung: Derzeit liegt kein konkreter Hinweis auf Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen laufen dennoch weiter.
Wie berichtet, war der Mann am Montag tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Weil Zeugen von einem lautstarken Streit in der Wohnung berichtet hatten und die genaue Auffindungssituation Fragen aufwarf, konnte ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden.
Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen
Die Polizei sicherte daraufhin umfangreich Spuren in der Wohnung. Auch eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde durchgeführt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es allerdings keinen konkreten Hinweis darauf, dass der 46-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden ist.
Ganz abgeschlossen ist der Fall damit jedoch nicht. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, setzt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien fort.
Eine zentrale Frage bleibt: Wer befand sich zum Zeitpunkt des Todes noch in der Wohnung? Die Ermittler prüfen zudem, ob möglicherweise ein Unterlassungsdelikt im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes vorliegen könnte ...
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