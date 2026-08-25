Toter in Wohnung – Streit gibt weiter Rätsel auf

Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Die Polizei sicherte daraufhin umfangreich Spuren in der Wohnung. Auch eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde durchgeführt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es allerdings keinen konkreten Hinweis darauf, dass der 46-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden ist.