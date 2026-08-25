Letztes Augustwochenende wird zur Herausforderung

Das letzte Augustwochenende bringt starken Reiseverkehr nach Salzburg. Auf der A10 drohen Staus und Abfahrtssperren. Besonders am Sonntag wird es rund um Zell am See wegen des Ironman eng. Auf diversen Landstraßen ist ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen.
Das letzte Augustwochenende von Donnerstag bis Sonntag bringt laut Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) noch einmal starken Reiseverkehr auf Österreichs Straßen. Während viele Urlauber Richtung Süden unterwegs sind, nimmt zugleich der Rückreiseverkehr aus Italien, Slowenien, Kroatien und den österreichischen Urlaubsregionen zu. Zusätzlich sorgen mehrere Großveranstaltungen in ganz Österreich für Sperren und Verzögerungen. In Salzburg werden laut ARBÖ unter anderem die Westautobahn (A1), Tauernautobahn (A10) sowie die Loferer Straße (B178) betroffen sein.
Abfahrtssperren auf der A10
Auch die Abfahrtssperren in Salzburg bleiben aktiv. Auf der Tauernautobahn (A10) sind in Salzburg unter anderem die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling und Werfen sowie weitere Ausfahrten im Pongau betroffen. Die Asfinag sperrt am Samstag von 8 bis 18 Uhr erneut die Abfahrt am Knoten Pongau sowie die Anschlussstelle Werfen komplett.
Ironman sorgt für Behinderungen im Pinzgau
Am Sonntag kommt es rund um Zell am See-Kaprun zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Radstrecke führt über Bruck, Taxenbach, Dienten am Hochkönig, Maria Alm, Saalfelden und Maishofen zurück nach Zell am See. Betroffen sind unter anderem Abschnitte der Pinzgauer Straße (B311), der Mittersiller Straße (B168) und der Hochkönigstraße (B164). Der ARBÖ empfiehlt, den Raum Zell am See, Kaprun, Bruck, Saalfelden und Dienten am Sonntag zwischen dem späten Vormittag und frühen Abend möglichst großräumig zu umfahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.