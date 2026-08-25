Letztes Augustwochenende wird zur Herausforderung

Ironman sorgt für Behinderungen im Pinzgau

Am Sonntag kommt es rund um Zell am See-Kaprun zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Radstrecke führt über Bruck, Taxenbach, Dienten am Hochkönig, Maria Alm, Saalfelden und Maishofen zurück nach Zell am See. Betroffen sind unter anderem Abschnitte der Pinzgauer Straße (B311), der Mittersiller Straße (B168) und der Hochkönigstraße (B164). Der ARBÖ empfiehlt, den Raum Zell am See, Kaprun, Bruck, Saalfelden und Dienten am Sonntag zwischen dem späten Vormittag und frühen Abend möglichst großräumig zu umfahren.