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Starker Reiseverkehr

Letztes Augustwochenende wird zur Herausforderung

Salzburg
25.08.2026 10:00
Es ist mit viel Verkehr auf Salzburgs Autobahnen und Straßen zu rechnen.
Es ist mit viel Verkehr auf Salzburgs Autobahnen und Straßen zu rechnen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das letzte Augustwochenende bringt starken Reiseverkehr nach Salzburg. Auf der A10 drohen Staus und Abfahrtssperren. Besonders am Sonntag wird es rund um Zell am See wegen des Ironman eng. Auf diversen Landstraßen ist ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen.

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Das letzte Augustwochenende von Donnerstag bis Sonntag bringt laut Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) noch einmal starken Reiseverkehr auf Österreichs Straßen. Während viele Urlauber Richtung Süden unterwegs sind, nimmt zugleich der Rückreiseverkehr aus Italien, Slowenien, Kroatien und den österreichischen Urlaubsregionen zu. Zusätzlich sorgen mehrere Großveranstaltungen in ganz Österreich für Sperren und Verzögerungen. In Salzburg werden laut ARBÖ unter anderem die Westautobahn (A1), Tauernautobahn (A10) sowie die Loferer Straße (B178) betroffen sein.

Abfahrtssperren auf der A10
Auch die Abfahrtssperren in Salzburg bleiben aktiv. Auf der Tauernautobahn (A10) sind in Salzburg unter anderem die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling und Werfen sowie weitere Ausfahrten im Pongau betroffen. Die Asfinag sperrt am Samstag von 8 bis 18 Uhr erneut die Abfahrt am Knoten Pongau sowie die Anschlussstelle Werfen komplett.

Ironman sorgt für Behinderungen im Pinzgau
Am Sonntag kommt es rund um Zell am See-Kaprun zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Radstrecke führt über Bruck, Taxenbach, Dienten am Hochkönig, Maria Alm, Saalfelden und Maishofen zurück nach Zell am See. Betroffen sind unter anderem Abschnitte der Pinzgauer Straße (B311), der Mittersiller Straße (B168) und der Hochkönigstraße (B164). Der ARBÖ empfiehlt, den Raum Zell am See, Kaprun, Bruck, Saalfelden und Dienten am Sonntag zwischen dem späten Vormittag und frühen Abend möglichst großräumig zu umfahren.

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