In Entenhausen regiert die Formel 1

Wenn Entenhausen auf die Königsklasse des Motorsports trifft, sind Chaos und jede Menge Spaß garantiert. Im neuen Lustigen Taschenbuch „Formula 1 Vibes“ rasen Donald Duck, Micky Maus und Co. mitten hinein ins Formel-1-Abenteuer. Die „Krone“ verlost 18 Exemplare des neuen LTB 614.
Heiße Reifen, wilde Rennen und rasante Geschichten: Mit dem Lustigen Taschenbuch 614 „Formula 1 Vibes“ startet am 25. August ein ganz besonderes Abenteuer. Der Band bildet den Auftakt einer fünfteiligen Formel-1-Geschichte, die sich über die Ausgaben 614 bis 617 erstreckt.
Donald Duck gibt Vollgas
Für das neue Abenteuer haben sich Disney, die Formel 1 und Egmont Ehapa Media zusammengetan. Erstmals verschlägt es die Bewohner Entenhausens dabei auf die offiziellen Rennstrecken der Königsklasse – inklusive eigenem Rennstall. Natürlich darf dabei auch Donald Duck nicht fehlen.
Gemeinsam mit Micky und seinen Freunden gelangt Donald an Tickets für den Großen Preis von Australien. Doch die begehrten VIP-Pässe sind keineswegs nur ein glücklicher Zufall. Die Panzerknacker schmieden im Hintergrund einen raffinierten Plan, um an das große Geld zu kommen. Und auch Dagobert Duck entdeckt schnell seine ganz eigenen Geschäftsmöglichkeiten im Formel-1-Zirkus.
Exemplare gewinnen
Sie wollen gemeinsam mit Donald, Micky und Co. in die Formel-1-Welt eintauchen? Dann machen Sie mit! Die „Krone“ verlost 18 Exemplare des Lustigen Taschenbuchs 614 „Formula 1 Vibes“. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück rasante Comic-Action für zu Hause gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 1. September 09:00 Uhr.