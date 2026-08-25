In Entenhausen regiert die Formel 1

Gemeinsam mit Micky und seinen Freunden gelangt Donald an Tickets für den Großen Preis von Australien. Doch die begehrten VIP-Pässe sind keineswegs nur ein glücklicher Zufall. Die Panzerknacker schmieden im Hintergrund einen raffinierten Plan, um an das große Geld zu kommen. Und auch Dagobert Duck entdeckt schnell seine ganz eigenen Geschäftsmöglichkeiten im Formel-1-Zirkus.