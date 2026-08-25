Tor-Wahnsinn! Traiskirchen besiegt Leobendorf 5:4

30 Volltreffer durften die Kicker der Regionalliga Ost am letzten Wochenende bejubeln. Doch das Neun-Tore-Spektakel in Traiskirchen hat alles in den Schatten gestellt! Die Darazs-Elf feierte in einem Spiel für die Geschichtsbücher der Ostliga einen 5:4-Sieg über Leobendorf. Der Wiener Sportclub bleibt mit einem 3:0-Sieg weiter „Top of the League“ und Aufsteiger Mattersburg konnte erstmals in dieser Saison gewinnen.
Die Highlights der Runde gibt’s im Video!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.