Tor-Wahnsinn! Traiskirchen besiegt Leobendorf 5:4

30 Volltreffer durften die Kicker der Regionalliga Ost am letzten Wochenende bejubeln. Doch das Neun-Tore-Spektakel in Traiskirchen hat alles in den Schatten gestellt! Die Darazs-Elf feierte in einem Spiel für die Geschichtsbücher der Ostliga einen 5:4-Sieg über Leobendorf. Der Wiener Sportclub bleibt mit einem 3:0-Sieg weiter „Top of the League“ und Aufsteiger Mattersburg konnte erstmals in dieser Saison gewinnen.

Die Highlights der Runde gibt’s im Video!