ManCity-Duo vor Wechsel zur direkten Konkurrenz

Können sie die Spurs retten? Mit Savinho und Omar Marmoush stehen gleich zwei Spieler von Manchester City vor einem Wechsel zu Tottenham.
Nach der enttäuschenden Saison 2025/26 ist für die Spurs auch der Auftakt ins neue Spieljahr alles andere als nach Wunsch verlaufen, in Brentford musste sich die Truppe von Roberto de Zerbi mit 0:3 geschlagen geben. Für die Hauptstädter ist klar: So kann‘s nicht weitergehen, Verstärkung muss her – am liebsten aus der eigenen Liga ...
City muss noch zustimmen
So soll etwa Omar Marmoush kurz vor einem Wechsel zu Tottenham stehen. Der Stürmer von Manchester City soll sich bereits mit den Nord-Londonern einig sein, wie Sky berichtet – fehlt nur noch das grüne Licht von den „Skyblues“.
Für den Transfer von Savinho gab es das bereits, knapp 100 Millionen Euro sollen für die Dienste des Brasilianers den Besitzer wechseln. Was sich Tottenham von der Verpflichtung des Duos verspricht: mehr Gefahr in der Offensive. In der vergangenen Saison brachten es Savinho und Marmoush gemeinsam immerhin auf zwölf Treffer ...
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