ManCity-Duo vor Wechsel zur direkten Konkurrenz

Nach der enttäuschenden Saison 2025/26 ist für die Spurs auch der Auftakt ins neue Spieljahr alles andere als nach Wunsch verlaufen, in Brentford musste sich die Truppe von Roberto de Zerbi mit 0:3 geschlagen geben. Für die Hauptstädter ist klar: So kann‘s nicht weitergehen, Verstärkung muss her – am liebsten aus der eigenen Liga ...