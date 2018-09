Dieser Roboter schafft 120 Pizzen in der Stunde!

Die Gesten des Roboters wurden so programmiert, dass sie denen von echten Pizzaioli, also Pizzabäckern, entsprechen. Mit drei Armen ausgerüstet, können die Maschinen mehrere Pizzas gleichzeitig herstellen. „Wir sind nicht schneller als ein Pizzaiolo, da wir in vier Minuten und 30 Sekunden eine Pizza machen, weil die Pizzen vor dem Kunden zubereitet werden. Wir nehmen uns Zeit, sie gut zu kochen, um die Zutaten zuzubereiten“, betont Ekim-Chef Philippe Goldman. Qualität gehe vor Quantität, so der Unternehmer.