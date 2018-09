Erstmals Rauchverbot auf St. Veiter Wiesenmarkt

Wer auf den legendären St. Veiter Wiesenmarkt will, hat heuer einiges zu beachten. Zum Beispiel gilt: In den Innenräumen - die Gastro-Betriebe sind ja nicht in Plastikzelten, sondern in Holzhütten untergebracht - darf nicht geraucht werden! Für Raucher sollen aber die Gastgärten vergrößert und beheizt werden.