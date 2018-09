Familie stürzte in London vor einfahrende U-Bahn

Es grenzt an ein Wunder: Eine dreiköpfige Familie ist in London von einer einfahrenden U-Bahn überrollt worden - und weitgehend unversehrt geblieben. Bei dem Vorfall seien am späten Freitagabend an der Haltestelle Baker Street zunächst eine Mutter und ihr Kind auf das Gleis gestürzt. Der Vater sprang hinterher, um zu helfen.