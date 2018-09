US-Spezialschiff sucht nun argentinisches U-Boot

Die Suche nach dem verschollenen argentinischen U-Boot „ARA San Juan“ wird wieder aufgenommen. Die neue Suchaktion wird von der US-Firma Ocean Infinity übernommen, wie das Verteidigungsministerium in Buenos Aires am Donnerstag mitteilte. Das Schiff „Seabed Constructor“ ist mit Unterwasserkameras ausgerüstet, die in einer Tiefe von bis zu 6000 Metern den Meeresboden absuchen können. Im Erfolgsfall erhält das Unternehmen eine Prämie von 6,4 Millionen Euro.