Geniale Disney-Parodie auf Mediziner-Wörterbuch!

Welche Anwendung, Kur oder Medizin Heilung verspricht, schlagen nicht nur Mediziner, sondern auch gesundheitsinteressierte Laien aus Entenhausen seit Generationen im „Pschyrentel“ nach. Immer getreu dem Motto „Erst lesen, dann genesen!“ - in Zeiten, in denen Google & Co. oftmals fälschlicherweise zur Selbstdiagnose herangezogen werden, ein durchaus wichtiger Hinweis! So wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Pschyrentel nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt ersetzt.