Campus Technik Lienz mit 750 Ausbildungsplätzen

Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) betonte indes das Engagement der Universitäten Innsbruck und der Privatuniversität UMIT bei der Einrichtung des Mechatronik-Studiums, das damit auch in Lienz möglich wurde. „Auf diese Weise entsteht ein starkes Forschungsnetzwerk mit der Fakultät für Technische Wissenschaften in Innsbruck und mit dem UMIT-Fachbereich Mechatronik und Medizintechnik in Hall. Der Campus ist die Kaderschmiede für Ingenieure für den Technologiestandort Osttirol und weit darüber hinaus“, so Tilg.