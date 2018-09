Paar muss Obdachlosem seine Spenden auszahlen

Paar soll sich mit Geld selbst amüsiert haben

Ein Gericht ordnete nun an, dass der verbleibende Betrag an Bobbitt ausgezahlt werden muss - außerdem soll geklärt werden, was mit dem restlichen Geld passiert ist. Denn Gerüchten zufolge sollen Katie McClure und Mark D‘Amico sich damit amüsiert haben: Ein neuer BMW und kostspielige Urlaube standen in den letzten Monaten auf der Ausgabenliste der beiden.