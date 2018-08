Wiener Theologe nimmt Papst in Schutz

Zulehner zeigte sich darüber in einem Blogeintrag „bestürzt“ und forderte die Europäischen Bischofskonferenzen auf, ihr bisheriges „skandalöses Schweigen“ aufzugeben. Der Pastoraltheologe, Werteforscher und Buchautor wies darauf hin, dass die Gegner des weltoffenen Papstes aus Argentinien weltweit vernetzt seien. Nach den jüngsten Vorwürfen des früheren Vatikan-Botschafters in Washington, Carlo Maria Vigano, in Bezug auf Missbrauchsvertuschung und homosexuelle Netzwerke im Vatikan dominierten diese die Berichterstattung in den Medien und würden „in anmaßender Weise“ als Begründung für den Rücktritt Franziskus‘ verwendet.