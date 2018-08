Missbrauchsfälle in Irland sind „schwerer Skandal“

Mit großer Spannung wurde die Rede von Papst Franziskus zu Beginn seiner Irland-Reise angesichts der neu aufgeflammten Debatte über Missbrauchsskandale in dem erzkatholischen Land erwartet. Und tatsächlich ist das Oberhaupt der katholischen Kirche auf die „abscheulichen Verbrechen“ an Minderjährigen ausführlich eingegangen. Er müsse den „schweren Skandal“ anerkennen, der durch Mitglieder der Kirche verursacht worden sei, „die beauftragt waren, Minderjährige zu schützen und zu erziehen“, sagte der Papst am Samstag im Schloss von Dublin vor Vertretern aus Politik und Gesellschaft.