Das beste Startpaket für die erste eigene Wohnung

Last but not least - für den optimalen Wohlfühlfaktor sorgt ein Teppich. Er sorgt für angenehme Atmosphäre und steigert das Wohlbefinden in der Wohnung. Dieses Modell eignet sich für die erste Wohnung perfekt, da es schlicht im Design, gleichzeitig hochwertig und preiswert ist. Der Flachwebteppich besteht zu 100 % aus Schurwolle, fühlt sich angenehm weich an und passt in jedes Schlaf- oder Wohnzimmer. Das Modell ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.



Maße: 80 x 150 cm

Preis: 59,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.