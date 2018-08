Heer hilft bei Löscharbeiten auf dem Kleinobir

Noch kein „Brand aus“

„Wir haben am Donnerstag einen Kontrollflug gemacht. 12 MRAS-Spezialkräfte (Anm. Menschenrettung und Absturzsicherung) der Feuerwehr am Berg, die mit Hilfe von Wasserrucksäcken die Glutnester löschen. Brand aus kann noch nicht gegeben werden. Derzeit sind 40 Personen im Einsatz“, schildert Adalbert Janesch von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt. Der Brand wird auch in den nächsten Tage weiter bearbeitet und beobachtet werden.