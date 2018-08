Startschuss für „Rechts abbiegen bei Rot“ in Linz

Trotz roter Ampel rechts abbiegen - dies wird ab 2019 erstmals in Linz getestet! „USA, Kanada, Australien, Frankreich, Thailand, Tschechien, Polen und Teile Deutschlands - all diese Länder haben dieses Modell seit Jahrzehnten in Anwendung und dadurch einen flüssigeren Verkehr an ihren Kreuzungen. Ich denke, dass das auch in Österreich funktionieren kann“, gibt sich Verkehrsminister Norbert Hofer anlässlich der heutigen Präsentation des Projekts im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein zuversichtlich.