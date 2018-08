Unbekannte stahlen 8000 Golfbälle in Südkärnten!

Abgeräumt haben unbekannte Täter in Grabelsdorf: Immer wieder trieben die Übeltäter im Zwitraum zwischen 6. und 20. August ihr Unwesen am Golfpark Klopeiner See-Südkärnten. In dieser Zeit stahlen sie ganze 8000 Golfbälle der Marke „Callaway“ aus einem Automaten. Der Wert der Bälle beträgt mehrere tausend Euro.